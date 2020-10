Napoli; tutti negativi i tamponi eseguiti (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - Napoli, 06 OTT - tutti i tamponi effettuati ieri sui calciatori del Napoli sono negativi al Covid-19. Ne mancano ancora due che sono in elaborazione. E' quanto comunica il Calcio Napoli sui ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, -, 06 OTT -effettuati ieri sui calciatori delsonoal Covid-19. Ne mancano ancora due che sono in elaborazione. E' quanto comunica il Calciosui ...

RaiSport : Ciro #Verdoliva, Commissario #ASL Napoli1: 'I giocatori e lo staff del #Napoli sono in #quarantena e non possono la… - ClaMarchisio8 : @elisea1976 Vero. C'È UN PROTOCOLLO. Ma voi vi state rendendo conto di cosa stiamo scrivendo, leggendo e poi pensan… - fattoquotidiano : Juve-Napoli, la farsa che mette fine alla serie A: tutti i colpevoli. Protocolli e deroghe, perché il campionato di… - Lucavad72 : RT @totofanatici: Totò Peppino e i Fuorilegge' 'Il Barbiere'- Usa il #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a tutti il genio d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - SSC Napoli: 'Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri, tutti quelli processati… -