Napoli | tutti negativi i nuovi tamponi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ilha comunicato che isono risultatial Covid-19 Sospiro di sollievo in casa. Il club azzurro ha infatti comunicato che ieffettuati nella giornata di ieri al gruppo squadra, sono risultati. «Mancano solo duein elaborazione tra quelli effettuati ieri.quelli processati sonoal Covid-19». Mancano solo duein elaborazione tra quelli effettuati ieri.quelli processati sonoal Covid-19. — Official SSC(@ssc) October 6, 2020 Leggi su Calcionews24.com

RaiSport : Ciro #Verdoliva, Commissario #ASL Napoli1: 'I giocatori e lo staff del #Napoli sono in #quarantena e non possono la… - ClaMarchisio8 : @elisea1976 Vero. C'È UN PROTOCOLLO. Ma voi vi state rendendo conto di cosa stiamo scrivendo, leggendo e poi pensan… - fattoquotidiano : Juve-Napoli, la farsa che mette fine alla serie A: tutti i colpevoli. Protocolli e deroghe, perché il campionato di… - heyserkanbolat : RT @AntonioCorsa: Preziosi: 'Tutti hanno capito che forse l'Asl è stata sollecitata, può essere un segreto di Pulcinella. Ma quando qualcun… - valkiller8 : RT @sportface2016: +++ #Napoli, tutti i calciatori sono risultati negativi al #COVID19 dopo l'ultimo giro di test: due tamponi ancora da an… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti

TUTTO mercato WEB

Tutti dobbiamo fare in modo di portare avanti la stagione, se ogni volta che ci sono uno o due calciatori positivi non si gioca, è chiaro che il campionato è a rischio. Esemplare è stato il ..."Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19". Lo ha reso noto il Napoli su Twitter.