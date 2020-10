Napoli, tutti i tamponi sono negativi. Positivi solo Zielinski e Elmas (Di martedì 6 ottobre 2020) Arrivati i risultati degli ultimi test effettuati lunedì: in un primo momento sembrava che Rrahmani e un preparatore atletico fossero Positivi, ma era un errore. Intanto Preziosi attacca: «Asl sollecitata dal Napoli, è il segreto di Pulcinella» Leggi su corriere (Di martedì 6 ottobre 2020) Arrivati i risultati degli ultimi test effettuati lunedì: in un primo momento sembrava che Rrahmani e un preparatore atletico fossero, ma era un errore. Intanto Preziosi attacca: «Asl sollecitata dal, è il segreto di Pulcinella»

