Napoli, smentite le ultime indiscrezioni: anche gli ultimi due tamponi sono negativi (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo l’annuncio ufficiale da parte della SSC Napoli dell’esito degli ultimi tamponi effettuati ai propri tesserati, ossia tutti negativi: come specificato, mancavano gli esiti degli ultimi 2 tesserati. In breve tempo è stata resa nota l’indiscrezione, caldeggiata anche da Il Mattino che questi ultimi due in realtà corrispondevano ai nomi di Rrahmani e di un preparatore atletico della squadra di Gattuso: notizia smentita dal Napoli in maniera ufficiale con il seguente comunicato: Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 6, 2020 ... Leggi su giornal (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo l’annuncio ufficiale da parte della SSCdell’esito deglieffettuati ai propri tesserati, ossia tutti: come specificato, mancavano gli esiti degli2 tesserati. In breve tempo è stata resa nota l’indiscrezione, caldeggiatada Il Mattino che questidue in realtà corrispondevano ai nomi di Rrahmani e di un preparatore atletico della squadra di Gattuso: notizia smentita dalin maniera ufficiale con il seguente comunicato: Gliduein lavorazionerisultatial Covid-19. — Official SSC(@ssc) October 6, 2020 ...

