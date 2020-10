Napoli, parla il complice del rapinatore ucciso: nessun alt dalla polizia, solo 2-3 colpi di pistola (Di martedì 6 ottobre 2020) Dichiarazione spontanea di Ciro De Tommaso durante la convalida di arresto, ma nessuna risposta al giudice Leggi su lastampa (Di martedì 6 ottobre 2020) Dichiarazione spontanea di Ciro De Tommaso durante la convalida di arresto, maa risposta al giudice

NAPOLI. Ha ammesso la rapina, ma ha riferito anche di non aver visto la paletta della Ps, di non aver sentito pronunciare alcun alt da parte delle forze dell'ordine, ma solo due-tre colpi di pistola.

NAPOLI. Ha ammesso la rapina, ma ha riferito anche di non aver visto la paletta della Ps, di non aver sentito pronunciare alcun alt da parte delle forze dell'ordine, ma solo due-tre colpi di pistola.