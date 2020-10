Napoli, l’esito degli ultimi tamponi: tutti negativi, ne mancano due (Di martedì 6 ottobre 2020) Buone notizie per il Napoli, che ha effettuato gli ultimi tamponi ai propri tesserati e come si apprende dall’annuncio ufficiale, sono tutti risultati negativi al Covid-19. Ne mancano solo due all’appello, il cuo esito sarà reso noto nelle prossime ore. mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. tutti quelli processati sono negativi al Covid-19. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 6, 2020 Napoli, l’esito degli ultimi tamponi: tutti negativi, ne mancano due Giornal.it. Leggi su giornal (Di martedì 6 ottobre 2020) Buone notizie per il, che ha effettuato gliai propri tesserati e come si apprende dall’annuncio ufficiale, sonorisultatial Covid-19. Nesolo due all’appello, il cuo esito sarà reso noto nelle prossime ore.solo duein elaborazione tra quelli effettuati ieri.quelli processati sonoal Covid-19. — Official SSC(@ssc) October 6, 2020, l’esito, nedue Giornal.it.

DiMarzio : #Napoli, l'esito dei tamponi effettuati ieri. Due sono ancora da processare - capuanogio : Il #Napoli ufficializza la negatività di tutti i tamponi #Covid19 con due ancora in elaborazione. Un sito (… - capuanogio : Tutti negativi i tamponi del terzo giro di esami per il #Napoli. Manca l’esito degli ultimi quattro che saranno pro… - thekingsalo : L'esito dei tamponi del #Napoli ?? - ZonaJuventina : RT @Vittoriog82: +++ Napoli, l'esito dei tamponi: non ci sono nuovi positivi. Ergo: il #Napoli di #DeLaurentiis nn ha giocato #JuveNapoli s… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’esito Respira il Napoli, il primo giro di tamponi esclude positivi in casa azzurra l'eco di caserta