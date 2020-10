Napoli: indagato il poliziotto che ha sparato contro il rapinatore (Di martedì 6 ottobre 2020) E' indagato per eccesso colposo di legittima difesa l'agente della squadra mobile che sabato notte - a Napoli - ha sparato e colpito a morte un 17enne che stava compiendo una rapina. Il ragazzo ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 ottobre 2020) E'per eccesso colposo di legittima difesa l'agente della squadra mobile che sabato notte - a- hae colpito a morte un 17enne che stava compiendo una rapina. Il ragazzo ...

