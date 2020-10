Napoli | analizzati anche gli ultimi due tamponi | nessun positivo al Coronavirus

Leggi su sportface

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ilha confermato l’assenza di positività tra gli atleti del proprio organico, constatata tramite un’analisi accurata tramite dei. Il club campano aveva annunciato la negatività di quasi tutti i propri giocatori, precisando però l’attesa per due di essi ancora da valutare, tra i quali vi era quello inerente al caso di Rrahmani e uno riconducibile a un preparatore atletico della società, annunciati come positivi erroneamente da alcune fonti esterne al club. Di seguito l’annuncio ufficiale della società partenopea, tramite Twitter. Gliduein lavorazione sono risultati negativi al Covid-19. — Official SSC(@ssc) October 6, 2020