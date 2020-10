Nadia Dresti responsabile ad interim della direzione artistica del Locarno Film Festival

(Di martedì 6 ottobre 2020)incaricata comeaddele del coordinamento diPro per le prossime settimane. Il Consiglio direttivo del, sotto la presidenza di Marco Solari, ha condotto una prima e approfondita analisi in merito alla successione allae ha tratto le sue conclusioni che sottoporrà al Consiglio di amministrazione nella sua prossima seduta. Ha deciso, inoltre, di incaricarequalead...

