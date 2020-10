Nadef: Gualtieri, 'in 3°trim. rimbalzo superiore a quello ipotizzato nel Def' (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Al partire dal mese di maggio l'economia ha cominciato a riprendere, sorprendendo al rialzo la maggior parte dei previsori. Per il terzo trimestre, si stima ora un rimbalzo superiore a quello ipotizzato nel Def". Ad affermarlo, nella premessa alla Nadef, è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Gli ultimi indicatori disponibili, rileva, "tracciano, infatti, un andamento in crescita nei mesi estivi per la produzione industriale, il settore delle costruzioni e il fatturato dei servizi. Sebbene le prospettive future continuino ad essere caratterizzate da una notevole incertezza, che sconta l'imprevedibilità dell'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, nonché dell'effettiva disponibilità di vaccini efficaci e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Al partire dal mese di maggio l'economia ha cominciato a riprendere, sorprendendo al rialzo la maggior parte dei previsori. Per il terzo trimestre, si stima ora unnel Def". Ad affermarlo, nella premessa alla, è il ministro dell'Economia, Roberto. Gli ultimi indicatori disponibili, rileva, "tracciano, infatti, un andamento in crescita nei mesi estivi per la produzione industriale, il settore delle costruzioni e il fatturato dei servizi. Sebbene le prospettive future continuino ad essere caratterizzate da una notevole incertezza, che sconta l'imprevedibilità dell'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, nonché dell'effettiva disponibilità di vaccini efficaci e di ...

