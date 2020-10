Musica in lutto, è morto Eddie van Halen (Di martedì 6 ottobre 2020) Eddie van Halen è morto all’età di 65 anni. Il musicista da tempo combatteva con un cancro alla gola. ROMA – Musica in lutto. E’ morto all’età di 65 anni Eddie van Halen, leggenda del rock mondiale. L’artista da tempo combatteva con un cancro alla gola, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Il decesso, come scrive La Repubblica, è avvenuto al John’s Hospital di Santa Monica, in California, dove era ricoverato da qualche giorno. Al suo capezzale la moglie Janie, il figlio Wolfgang e il fratello maggiore Alex. Con quest’ultimo il musicista aveva formato il gruppo i Van Halen, conosciuto in tutto il mondo. Chi era Eddie van ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 ottobre 2020)vanall’età di 65 anni. Il musicista da tempo combatteva con un cancro alla gola. ROMA –in. E’all’età di 65 annivan, leggenda del rock mondiale. L’artista da tempo combatteva con un cancro alla gola, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Il decesso, come scrive La Repubblica, è avvenuto al John’s Hospital di Santa Monica, in California, dove era ricoverato da qualche giorno. Al suo capezzale la moglie Janie, il figlio Wolfgang e il fratello maggiore Alex. Con quest’ultimo il musicista aveva formato il gruppo i Van, conosciuto in tutto il mondo. Chi eravan ...

