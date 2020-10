Museo Risparmio Intesa Sanpaolo, serie di eventi per Mese Educazione Finanziaria (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo programma per il Mese dell’Educazione Finanziaria, dal 1 ottobre al 6 novembre 2020, una serie di eventi online e in presenza, dedicati ad adulti e famiglie, scuole e operatori di settore, incentrati sul tema delle scelte finanziarie ai tempi del Covid-19. Le iniziative del primo Museo al mondo dedicato all’Educazione Finanziaria si inseriscono nell’ampio palinsesto annuale che presenta quest’anno importanti novità come la possibilità di visitarlo interamente da remoto, anche grazie a numerosi video, e di scaricare app innovative per familiarizzare con la complessa arte della gestione del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ildeldiprogramma per ildell’, dal 1 ottobre al 6 novembre 2020, unadionline e in presenza, dedicati ad adulti e famiglie, scuole e operatori di settore, incentrati sul tema delle scelte finanziarie ai tempi del Covid-19. Le iniziative del primoal mondo dedicato all’si inseriscono nell’ampio palinsesto annuale che presenta quest’anno importanti novità come la possibilità di visitarlo interamente da remoto, anche grazie a numerosi video, e di scaricare app innovative per familiarizzare con la complessa arte della gestione del ...

