Muore Abou | 15 anni | senza assistenza a bordo della nave quarantena Ma non era il governo del “restiamo umani”?

Si terrà questa sera a Palermo una 'Fiaccolata per Abou', il ragazzo di 15 anni morto in ospedale dopo essere sbarcato dalla nave quarantena Allegra. La sua storia ha dell'incredibile: Abou è stato sulla nave dodici giorni, dal 18 al 30 settembre: per lui, dopo le visite mediche del 28 e 29 settembre, è stato disposto il trasferimento in ospedale. Intubato. Il giorno dopo è entrato in coma, viene trasferito dal Cervello all'Ingrassia. Due giorni. Poi Muore lunedì 5 ottobre. Abou aveva i segni delle torture Quel quindicenne proveniente dalla Costa D'Avorio era denutrito – racconta Repubblica – aveva i segni di molte torture sul corpo. "Solo il 28 un medico se ...

