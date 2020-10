Multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza mascherina, ecco cosa prevede il nuovo Dpcm in arrivo (Di martedì 6 ottobre 2020) Obbligo della mascherina anche all’aperto, tampone per chi arriva da otto Paesi europei ad alto contagio, rafforzamento e proroga dell’app Immuni. Sono alcune delle novità che il governo si prepara... Leggi su feedpress.me (Di martedì 6 ottobre 2020) Obbligo dellaanche all’aperto, tampone per chi arriva da otto Paesipei ad alto contagio, rafforzamento e proroga dell’app Immuni. Sono alcune delle novità che il governo si prepara...

MediasetTgcom24 : Mascherine all'aperto, verso multe da 400 a mille euro per chi non le indossa #Coronavirusitalia… - Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - Corriere : Nuovo Dpcm, multe da 400 a 3.000 euro per chi è senza mascherina (che va portata sempre con sé) - Livia_Morosini : I DPCM non applicati e non fatti rispettare valgono meno della carta straccia, perché non sono neppure leggi disatt… - AriannaDelMont1 : RT @MediasetTgcom24: Mascherine all'aperto, verso multe da 400 a mille euro per chi non le indossa #Coronavirusitalia -