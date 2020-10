Mozzarella Bufala Campana Dop | si diplomano le prime due ' casare'

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Labitalia) - Alla Scuola di Formazione del Consorzio di Tutela delladiDop si sono diplomate per la prima volta due ''. Si tratta di Francesca Garofalo, 20 anni di Grazzanise, e di Erminia Ciavoli Cortelli, 30 anni di Nola. Sono loro ledue donne a conquistare la qualifica ufficiale di 'operatore delle lavorazioni lattiero casearie'. Giovanissime, ma con il sogno di lavorare nella filiera bufalina, hanno brillantemente superato l'esame teorico e pratico a conclusione del percorso di studi, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza coronavirus. Tutti promossi gli 11 allievi del terzo anno del corso organizzato dalla Scuola di formazione, l'unica in Italia gestita da un Consorzio di Tutela. Tra domande di chimica e saggi di filatura, hanno ...

