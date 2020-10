MotoGp, Marquez: "Sto bene sia fisicamente che moralmente" (Di martedì 6 ottobre 2020) CERVERA - ' Sto abbastanza bene sia moralmente sia fisicamente. Non so neanche io quando potrò tornare in pista, se fosse per me tornerei già domani, ma non succederà. Penso che tornerò più presto che ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) CERVERA - ' Sto abbastanzasiasia. Non so neanche io quando potrò tornare in pista, se fosse per me tornerei già domani, ma non succederà. Penso che tornerò più presto che ...

Grazie alla Honda, Marquez ha interagito con i fan che gli hanno posto alcune domande. Ovviamente l’argomento principale rimane quando lo spagnolo potrà essere nuovamente in pista anche se: “La mia ...

Marc Marquez è tornato in sella, ma è presto per le moto da corsa ed ha dovuto accontentarsi di un mezzo che non è più maxiscooter, ma non è ancora motocicletta: l’ X-ADV di Honda. In uno spot di ...

Marc Marquez è tornato in sella, ma è presto per le moto da corsa ed ha dovuto accontentarsi di un mezzo che non è più maxiscooter, ma non è ancora motocicletta: l' X-ADV di Honda. In uno spot di ...