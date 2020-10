Morte di Luigi Caiafa durante una rapina, indagato il poliziotto che ha sparato (Di martedì 6 ottobre 2020) Morte di Luigi Caiafa durante una rapina. indagato il poliziotto che ha fatto fuoco contro Luigi Caiafa la scorsa notte, uccidendolo. Gli viene contestato il reato di eccesso colposo di legittima difesa. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista dell’autopsia sul corpo del 17enne, morto durante una rapina con un complice di 18, arrestato e attualmente in carcere. Il poliziotto che ha sparato a Luigi Caiafa, il 17enne rimasto ucciso durante una tentata rapina la scorsa notte, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli. ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 6 ottobre 2020)diunailche ha fatto fuoco controla scorsa notte, uccidendolo. Gli viene contestato il reato di eccesso colposo di legittima difesa. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista dell’autopsia sul corpo del 17enne, mortounacon un complice di 18, arrestato e attualmente in carcere. Ilche ha, il 17enne rimasto uccisouna tentatala scorsa notte, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli. ...

Ultime Notizie dalla rete : Morte Luigi Napoli, morte di Luigi Caiafa. Parla il parroco della sua comunità Vesuvio Live Di Maio: "In tutti Comuni dove ci siamo presentati in coalizione abbiamo vinto"

Con un’intervista a La Stampa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio festeggia il successo dei ballottaggi ... e risponde implicitamente ad Alessandro Di Battista che l’aveva paragonata alla “morte ...

Ragazzo ucciso, agente indagato

Svolta nelle indagini sulla morte di Luigi, il 17enne ucciso mentre stava rapinando tre ragazzi che erano a bordo di una Mercedes ferma in strada a Napoli nella notte tra sabato e domenica. L’agente d ...

