Morì in un cantiere abusivo a Pianura, Conte consegna alla vedova e ai compagni di lavoro il permesso di soggiorno

Quegli stessi permessi di soggiorno che erano stati loro revocati dal Decreto sicurezza, Isaac Kwaku, Prince Donkor, Patrick Ameyaw e Cinthia se li sono visti consegnare oggi direttamente dalle mani del presidente del Consiglio, nella sala di Palazzo Chigi. Un riconoscimento che avviene a distanza di quattro mesi dalla tragedia di Castel Volturno (Caserta), quando in un cantiere abusivo di Pianura un crollo travolse e uccise il loro compagno di lavoro e marito, Thomas Daniel, 41 anni, morto insieme all'operaio italiano, Ciro Perrucci. Al tempo le indagini accertarono che la vittima e altri tre migranti impiegati nel cantiere erano irregolari e che, avendo perso per il Decreto Sicurezza i permessi per motivi umanitari di cui godevano, avevano ...

