Monte Miletto, piantato il primo albero sulla cima più alta (FOTO) (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCaserta – Domenica 4 Ottobre 2020, giorno in cui è ricorsa la festa di San Francesco d'Assisi, icona della Pace e difensore del Creato, e giornata dedicata alla Pace e alla Custodia del Creato, il "Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio", ha organizzato eccezionalmente, in tempi di emergenza Covid 19, la storica tappa della "Fiaccola della Pace" dedicata ai percorsi della memoria storica dei 100 anni della grande guerra, portata per la prima volta su Monte Miletto, la cima più alta dei Monti del Matese (2050 mt), quello che un tempo i Sanniti definivano il "Monte Sacro (e mons militum) e che in questa data ha ricevuto la nomina di "Monte ...

