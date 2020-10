Mondiali LOL 2020 | risultati della quarta giornata

(Di martedì 6 ottobre 2020)di LOL, edizione: tutti idi gironi Continua, nella splendida cornice cinese di Shanghai, l’edizionedeidi League Of Legends. Anche oggi le squadre, provenienti da ogni angolo del pianeta, scenderanno nella Landa degli Evocatori per darsi battaglia e decretare il miglior team al mondo. Senza tergiversare ulteriormente, passiamo a vedere quali sono stati ideldi LOL. Si è conclusa ladidi LOL: andiamo a vedere iQuesto Day 4 ha ...

italia_esports : RT @tuttoteKit: Mondiali LOL 2020: risultati della terza giornata #ESports #LeagueOfLegends #MondialiLOL #tuttotek - Powned_IT : #LeagueOfLegends Altra sconfitta per i Rogue ai mondiali di LOL, che questa volta devono arrendersi ai JD Gaming! - tuttoteKit : Mondiali LOL 2020: risultati della terza giornata #ESports #LeagueOfLegends #MondialiLOL #tuttotek - italia_esports : RT @tuttoteKit: Mondiali LOL 2020: risultati della seconda giornata #ESports #LeagueOfLegends #MondialiLOL #tuttotek - tuttoteKit : Mondiali LOL 2020: risultati della seconda giornata #ESports #LeagueOfLegends #MondialiLOL #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali LOL

tuttoteK

Mondiali di LOL, edizione 2020: tutti i risultati della quarta giornata di gironi, sorprese e rimescolamenti in diversi gironi oggi.David ha scritto per i media dei giochi negli ultimi sette anni. Con il suo primo ruolo importante nel mondo degli eSports, con Esports News UK copre principalmente la League of L ...