Moldavia Italia | Ionita | «Sappiamo che tipo di squadra avremo davanti Conosco Barella e Cragno»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Artur, centrocampista del Benevento e della, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole Artur, centrocampista del Benevento e della, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’. Le parole del giocatore riportate da TMW.– «Oltre a, incontro tutti in campo, limolto bene. Posso dare più informazioni al mister,già chediabbiamo. Non abbiamo ancora parlato con il mister, ci siamo incontrati tutti oggi, abbiamo avuto poco tempo. Domattina sapremo come giocare questa partita. Secondo me lui ...