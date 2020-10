Misure Coronavirus: obbligatorio avere sempre con sé la mascherina (Di martedì 6 ottobre 2020) La mascherina al centro delle nuove Misure del governo per proseguire la lotta al Coronavirus: tutte le novità. Come è stato ripetuto più volte da fonti ufficiali nelle scorse ore, l’obiettivo del governo è non procedere con un nuovo lockdown per evitare di dare il colpo di grazia alla già disastrata economia italiana. Per questo motivo saranno reintrodotte … L'articolo Misure Coronavirus: obbligatorio avere sempre con sé la mascherina è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 ottobre 2020) Laal centro delle nuovedel governo per proseguire la lotta al: tutte le novità. Come è stato ripetuto più volte da fonti ufficiali nelle scorse ore, l’obiettivo del governo è non procedere con un nuovo lockdown per evitare di dare il colpo di grazia alla già disastrata economia italiana. Per questo motivo saranno reintrodotte … L'articolocon sé laè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di conteni… - Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza presenta oggi in Parlamento il nuovo dpcm che dovrebbe confermare le mis… - jubektwitt : RT @giornalettismo: Approfittando di 41 deputati della maggioranza in isolamento fiduciario, il centrodestra ha deciso di ritardare il voto… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro della Salute Roberto Speranza presenta oggi in Parlamento il nuovo dpcm che dovrebbe confermare le misure an… -