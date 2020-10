Mission: Impossible 7. Tom Cruise a Roma per le riprese del film (Di martedì 6 ottobre 2020) Mission: Impossible 7. Il nuovo capitolo della saga d’azione più famosa di tutti i tempi vedrà la capitale italiana come una delle location principali Se vi trovate a Roma in questi giorni potreste avere la fortuna d’ incontrare una delle star di Hollywood più popolari di tutti i tempi. Stiamo parlando di mr. Tom Cruise … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020)7. Il nuovo capitolo della saga d’azione più famosa di tutti i tempi vedrà la capitale italiana come una delle location principali Se vi trovate ain questi giorni potreste avere la fortuna d’ incontrare una delle star di Hollywood più popolari di tutti i tempi. Stiamo parlando di mr. Tom… L'articolo proviene da YesLife.it.

convallaria_o : #2 Qui abbiamo Tom che fa il test per diventare gondoliere a Venezia. La disperazione per non essere stato preso lo… - MalangoneMario : RT @LaNotiziaTweet: Le grandi produzioni cinematografiche internazionali continuano a scegliere #Roma. Da domani nella Capitale le imponent… - PPicerni : Le grandi produzioni cinematografiche internazionali continuano a scegliere Roma. Da domani nella Capitale le impon… - EnotecaEmRom : Ecco come suona una mission impossible in Romagna! “T’vò che un nespol e faza i fig?”. Vuoi che un nespolo faccia i… - cinematografoIT : Nella Capitale al via le riprese del settimo capitolo della saga interpretata da Tom Cruise: le grandi produzioni c… -