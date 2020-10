Mission Impossible 7: a Roma le riprese del nuovo capitolo della saga con Tom Cruise (Di martedì 6 ottobre 2020) Mission Impossible: da oggi, martedì 6 ottobre, partono le riprese del settimo capitolo della celeberrima saga action con Tom Cruise. La sindaca Raggi: “Roma torna ad essere un set meraviglioso”. Oltre alla grande attesa per Top Gun: Maverick, sequel del celeberrimo film del 1986 con il quale Tom Cruise si consacrò a star mondiale, il … Leggi su 2anews (Di martedì 6 ottobre 2020): da oggi, martedì 6 ottobre, partono ledel settimoceleberrimaaction con Tom. La sindaca Raggi: “torna ad essere un set meraviglioso”. Oltre alla grande attesa per Top Gun: Maverick, sequel del celeberrimo film del 1986 con il quale Tomsi consacrò a star mondiale, il …

Renato47Rm : Le grandi produzioni cinematografiche internazionali continuano a scegliere Roma. Nella Capitale le imponenti ripre… - uozzart : Partono oggi le riprese per il nuovo Mission Impossible. Le riprese saranno girate in diverse strade del centro sto… - TommasoRagno : @CostanzaRdO Mi sa che in questi giorni o nei prossimi sempre a Monti gireranno scene di “Mission Impossible”, ho g… - marino29b : RT @raffo1900: Le grandi produzioni cinematografiche internazionali continuano a scegliere Roma. Da domani nella Capitale le imponenti ripr… - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: Le grandi produzioni cinematografiche internazionali continuano a scegliere #Roma. Da domani nella Capitale le imponent… -