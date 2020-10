Miss Italia 2019 Carolina Stramare ipnotica sul letto | «Non hai rivali!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 6 ottobre 2020), ha deciso di movimentare la giornata dei suoi oltre 185 mila followers con un nuovo scatto su Instagram. La ragazza ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Le sue “grazie” ogni volta regalano ottimi spunti alla fantasia dei fan. Poche ore fa l’exha postato un suo scatto in lingerie che ha completamente catturato l’attenzione di tutti quanti. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di like e commenti. Peri complimenti ogni volta sono infiniti. È praticamente impossibile ignorare la sua innata femminilità, mista alla giusta dose di eleganza. Leggi anche –>...