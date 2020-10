Ministro Speranza: “Coronavirus? Nessuna regione è fuori pericolo” (Di martedì 6 ottobre 2020) In Italia, i numeri sono meno preoccupanti di altre nazioni, ma il Ministro della Salute ricorda che non si può abbassare la guardia. Roberto Speranza (Fonte foto: web)In serata, arriveranno con ogni probabilità dal Consiglio dei ministri, le conferma della proroga di stato d’emergenza e dell’uso all’aperto della mascherina, che tornerà in ogni regione. Proprio a proposito di territori regionali, ha espresso il proprio parere il Ministro alla Salute, Speranza, che spiega le scelte governative, dichiarando che ora “non c’è più una dinamica di territorialità come all’inizio”. Il Ministro, Roberto Speranza, ha continuato, specificando: “In questa seconda fase i ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020) In Italia, i numeri sono meno preoccupanti di altre nazioni, ma ildella Salute ricorda che non si può abbassare la guardia. Roberto(Fonte foto: web)In serata, arriveranno con ogni probabilità dal Consiglio dei ministri, le conferma della proroga di stato d’emergenza e dell’uso all’aperto della mascherina, che tornerà in ogni. Proprio a proposito di territori regionali, ha espresso il proprio parere ilalla Salute,, che spiega le scelte governative, dichiarando che ora “non c’è più una dinamica di territorialità come all’inizio”. Il, Roberto, ha continuato, specificando: “In questa seconda fase i ...

