Milano-Vibo Valentia | Superlega 2019 2020 volley maschile | data | orario e diretta tv

L'Allianz Milano ospita la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: ecco data, orario e come vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata di andata della Superlega 2020/2021. Dopo la bella vittoria contro Monza, i meneghini scendono sul campo di casa per sfidare Vibo Valentia, reduce dalla netta sconfitta casalinga subita da Modena. L'appuntamento è per mercoledì 7 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports.

L’Allianz Milano ospita la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: ecco data, orario e come vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata di andata della Superlega 2020/2021. Dopo la ...

Volley, Superlega 2020-2021 terza giornata. In scena il primo big match tra Civitanova e Trento, Milano non si vuole fermare

Fari puntate sull’Eurosuole Forum di Civitanova dove, ancora senza pubblico, si affrontano due fra le sicure protagoniste della Superlega, Civitanova e Trento, uscite però un po’ malconce dall’ultimo ...

