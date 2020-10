Milano, un concerto gratuito per inaugurare la stagione post-Covid della Società del Quartetto. “Ora bisogna trovare nuove strade” (Di martedì 6 ottobre 2020) Si chiama “Il canto della rinascita” ed è, nelle intenzioni degli organizzatori, un “regalo alla città”: un concerto gratuito, a Milano, per inaugurare la nuova stagione della Società del Quartetto dopo il silenzio imposto dalla pandemia. Si riparte con nuove regole – distanziamento e mascherine – e con nuove melodie: una nuova commissione affidata a nove compositori italiani. “Ci tenevamo a non eseguire il ‘solito’ Requiem – afferma la Presidente Ilaria Borletti Buitoni – ma a dare la possibilità agli artisti contemporanei di scrivere una meditazione in musica su questa grave emergenza che ha stravolto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Si chiama “Il cantorinascita” ed è, nelle intenzioni degli organizzatori, un “regalo alla città”: un, a, perla nuovaSocietà deldopo il silenzio imo dalla pandemia. Si riparte conregole – distanziamento e mascherine – e conmelodie: una nuova commissione affidata a nove compositori italiani. “Ci tenevamo a non eseguire il ‘solito’ Requiem – afferma la Presidente Ilaria Borletti Buitoni – ma a dare la possibilità agli artisti contemporanei di scrivere una meditazione in musica su questa grave emergenza che ha stravolto il ...

