Milan, Gazidis soddisfatto: “Si dice che la Serie A sia per vecchi, vi svelo il nostro segreto” (Di martedì 6 ottobre 2020) Ivan Gazidis ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro del Milan.Il dirigente rossonero è soddisfatto dell'avvio stagionale degli uomini di Stefano Pioli che comandano la classifica con nove punti all'attivo nelle tre gare stagionali disputate. L'ex Arsenal, nel corso dell'intervista concessa a Leaders in Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Dobbiamo avere una strategia che tenga sotto controllo i nostri costi, migliorando allo stesso tempo le nostre prestazioni in campo, attraverso l'utilizzo di data analysist, lo scouting e attraverso le nostre risorse, come Paolo Maldini. Inoltre, abbiamo bisogno di un calcio verticale e dotato di giocatori giovani e forti tecnicamente. Si dice che il campionato italiano sia per vecchi, ma noi abbiamo una squadra con un'età media molto ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) Ivanha le idee chiare per quanto riguarda il futuro del.Il dirigente rossonero èdell'avvio stagionale degli uomini di Stefano Pioli che comandano la classifica con nove punti all'attivo nelle tre gare stagionali disputate. L'ex Arsenal, nel corso dell'intervista concessa a Leaders in Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Dobbiamo avere una strategia che tenga sotto controllo i nostri costi, migliorando allo stesso tempo le nostre prestazioni in campo, attraverso l'utilizzo di data analysist, lo scouting e attraverso le nostre risorse, come Paolo Maldini. Inoltre, abbiamo bisogno di un calcio verticale e dotato di giocatori giovani e forti tecnicamente. Siche il campionato italiano sia per, ma noi abbiamo una squadra con un'età media molto ...

