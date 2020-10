Milan, Gazidis: «Per tornare grandi servono quattro pilastri» (Di martedì 6 ottobre 2020) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato dei punti cardine che porteranno il club rossonero ai fasti di un tempo Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato dei punti cardine che porteranno il club rossonero ai fasti di un tempo. CALCIO GIOCATO – «Come primo punto dico il calcio giocato. Dobbiamo avere una strategia che tenga sotto controllo i nostri costi, migliorando allo stesso tempo le nostre prestazioni in campo, attraverso l’utilizzo di data analysist, lo scouting e attraverso le nostre risorse, come Paolo Maldini. Inoltre, abbiamo bisogno di un calcio verticale e dotato di giocatori giovani e forti tecnicamente. Si dice che il campionato italiano sia per vecchi, ma noi abbiamo una squadra con un’età media molto bassa e con un leader ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Ivan, amministratore delegato del, ha parlato dei punti cardine che porteranno il club rossonero ai fasti di un tempo Ivan, amministratore delegato del, ha parlato dei punti cardine che porteranno il club rossonero ai fasti di un tempo. CALCIO GIOCATO – «Come primo punto dico il calcio giocato. Dobbiamo avere una strategia che tenga sotto controllo i nostri costi, migliorando allo stesso tempo le nostre prestazioni in campo, attraverso l’utilizzo di data analysist, lo scouting e attraverso le nostre risorse, come Paolo Maldini. Inoltre, abbiamo bisogno di un calcio verticale e dotato di giocatori giovani e forti tecnicamente. Si dice che il campionato italiano sia per vecchi, ma noi abbiamo una squadra con un’età media molto bassa e con un leader ...

