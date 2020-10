Milan, a vuoto gli ultimi tentativi per il centrale (Di martedì 6 ottobre 2020) MilanO - L'immagine della ciambella senza buco forse è quella più adatta: il Milan non trova il difensore , ha perlustrato l'Europa inutilmente. L'ultimo tentativo andato a vuoto , in Francia, si è ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020)O - L'immagine della ciambella senza buco forse è quella più adatta: ilnon trova il difensore , ha perlustrato l'Europa inutilmente. L'ultimo tentativo andato a, in Francia, si è ...

Il Milan ha passato le ultime settimane a fiutare l’affare, per la difesa, tenendosi aperte a lungo le porte per Milenkovic. Prezzo irragionevole, però, i circa quaranta milioni chiesti dalla ...

L'Inter a ritmo Juve, Atalanta e Milan più concrete: chi vince e chi perde al calciomercato. Le pagelle

Mercato strano, questo . E’ il primo mercato da Covid, e spereremmo tanto pure l’ultimo, anche se ci crediamo poco. E poi è a distanza ravvicinata ...

