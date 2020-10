Michelle Obama | appello contr Trump | ' Votate Biden | ne va delle nostre vite'

(Di martedì 6 ottobre 2020) Un lungo video di 24 minuti, una 'requisitoria finale'o Donald: l'ex First Ladyha mandato un messaggio molto chiaro, una prima volta in questa campagna elettorale unica al ...

repubblica : L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - IndieFilmNYC : Michelle Obama #BidenHarris2020 - FraLauricella : RT @repubblica: L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - killmyblink : Michelle Obama - AnnStev83588557 : @amyklobuchar @MichelleObama @JoeBiden @KamalaHarris Michelle Obama -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Obama

Anche Michelle Obama attacca Trump che "continua a manipolare gli americani come se questa pandemia non fosse una minaccia reale". In un video di 25 minuti dal titolo 'Closing Argument', l'ex ...L'ex First Lady condanna le politiche razziste di Donald Trump, che reputa "indegno dell'incarico di Presidente" ...