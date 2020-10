Michelle Obama all’attacco di Trump | negligente sul coronavirus

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’ex First lady attaccain merito alla sua risposta sulla pandemia che, dice, “è solo un esempio della sua negligenza” LEGGI ANCHE: Donaldtorna alla Casa Bianca: le immagini senza mascherina Donaldlascerà l’ospedale tra qualche ora: “Non abbiate paura del Covid”all’attacco di Donaldche “continua a manipolare … L'articoloall’attacco disulproviene da www.meteoweek.com.

Michelle Obama all’attacco di Donald Trump che “continua a manipolare gli americani come se questa pandemia non fosse una minaccia reale”. In un video di 25 minuti dal titolo ‘Closing Argument’, l’ex ...Durante la convention democratica fu la collana indossata da Michelle Obama a catturare l'attenzione. Poi gli stivali indossati da Jill Biden nel Delaware. Ora l'abito di Julianne Moore. L'elemento ...