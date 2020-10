Michelle Hunziker strepitosa su Instagram | annuncia novità e chiarisce sulla gravidanza

Leggi su dilei

(Di martedì 6 ottobre 2020)incanta i follower dicondividendo sul suo profilo una foto che la ritrae con un look aggressivo. Cappello e chiodo in pelle nere come una vera rocker. Egrandi novità in arrivo, ma fa subito chiarezza su una possibile. La bella presentatrice svizzera segue in trend del momento e come Meghan Markle e Federica Panicucci si presenta sucon un outfit in pelle per fare un annuncio importante: ““Ogni cappello ha le sue idee nascoste” il mio cela l’arrivo di qualche novità…”. E siccome è abituata ormai da anni che ogni volta che parla di qualche cambiamento nella sua vita, si scatenano i rumors su una presunta nuova dolce attesa, previene i gossip e: ...