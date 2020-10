Meteo tendenza | forte maltempo in arrivo dal weekend | rischio nubifragi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo una prima parte di settimana dominata dall’instabilità, da giovedì l’anticiclone si espanderà verso il Mediterraneo e l’Europa Meridionale portando una fase più stabile e soleggiata. L’Italia risentirà appieno della rimonta anticiclonica, che vedrà anche un significativo aumento delle temperature. L’affermazione dell’anticiclone sembra però destinata a durare poco, in quanto nel prossimo fine settimana si verificherà un nuovo brusco cedimento della pressione a causa di un affondo perturbato nord-atlantico che punterà la Francia ed il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Latra ile l’inizio della prossima settimanaInevitabilmente, si avranno ripercussioni anche sull’Italia, con le condizioni ...

3bmeteo

La tendenza tra il weekend e l'inizio della prossima settimana Inevitabilmente, si avranno ripercussioni anche sull'Italia, con le condizioni meteo attese in deciso peggioramento a partire dal ...