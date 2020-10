Meteo prossima settimana movimentato | evoluzione completamente stravolta

(Di martedì 6 ottobre 2020) Solo qualche giorno fa i centri di calcolo sembravano propendere per una bella Ottobrata nella seconda decade del mese. Tutto sembrava preludere verso un periodo anticiclonico soprattutto dal clima più caldo, a confermare gli sbalzi termici costanti di questo autunno che non sono certo una novità di quest’anno. Questapotremmo dire che non guastava affatto, soprattutto dopo le grandi piogge d’inizio mese che hanno messo in ginocchio alcune regioni, in particolare al Nord-Ovest. Un periodo anticiclonico avrebbe consentito ai terreni troppo saturi di assorbire l’eccesso di pioggia caduta. Invece siamo dinanzi ad un’che promette di nuovo maltempo forte, ad iniziare dal weekend. Tutto scaturirà dal vigoroso affondo di una saccatura dal Nord Atlantico e dal Mar di Norvegia, che ...

Se fosse andata in porto questa tendenza, per l’appunto l’Italia avrebbe beneficiato della rimonta anticiclonica e dall’aria calda dal Nord Africa, in un contesto meteo decisamente stabile. Per il ...Meteo Genova: finestra soleggiata e mite ora e nei prossimi giorni Autunno momentaneamente in stand-by con il ritorno del bel tempo e temperature in aumento e ?