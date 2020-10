Meteo Italia nel lungo termine: FREDDO e MALTEMPO. Autunno stravolto (Di martedì 6 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Da alcuni giorni i modelli matematici di previsione ci stanno proponendo uno stravolgimento delle condizioni Meteo climatiche. Se dovessero realizzarsi le dinamiche bariche ipotizzate, ci si troverebbe in un batter d’occhio nel tardo Autunno, ovvero alle prese con alcuni affondi depressionari nordici e in quanto tali sostenuti da aria moderatamente fredda. Il primo potrebbe arrivare domenica e protrarsi per gran parte della prossima settimana, o comunque potrebbe avere ripercussioni per svariati giorni sia in termini di temperature che di precipitazioni. Come vedremo in seguito, i due più autorevoli centri di calcolo ci propongono soluzioni differenti ma pur sempre orientate al MALTEMPO. A seguire, verso l’ultima decade di ottobre, gli affondi ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Da alcuni giorni i modelli matematici di previsione ci stanno proponendo uno stravolgimento delle condizioniclimatiche. Se dovessero realizzarsi le dinamiche bariche ipotizzate, ci si troverebbe in un batter d’occhio nel tardo, ovvero alle prese con alcuni affondi depressionari nordici e in quanto tali sostenuti da aria moderatamente fredda. Il primo potrebbe arrivare domenica e protrarsi per gran parte della prossima settimana, o comunque potrebbe avere ripercussioni per svariati giorni sia in termini di temperature che di precipitazioni. Come vedremo in seguito, i due più autorevoli centri di calcolo ci propongono soluzioni differenti ma pur sempre orientate al. A seguire, verso l’ultima decade di ottobre, gli affondi ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - vigui002 : In Italia o c'è l'emergenza caldo ft estate più calda degli ultimi 20 anni oppure mal tempo ft allerta meteo - SebaCarpentari : ?? Peggioramento organizzato a partire da domenica. Ancora qualche errore da risolvere ma la saccatura sul Mediterr… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 07/10/2020, diramato dal @DPCgov il 06/10/2020 Ricevi… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 06/10/2020, diramato dal @DPCgov il 06/10/2020 Ricevi… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: NUOVA SETTIMANA, Lunedì solo una TREGUA EFFIMERA, ma arriveranno altre PIOGGE. Ecco le ZONE più colpite iLMeteo.it Alberto Bona, alla Figaro senza guardare in faccia a nessuno

Lo skipper torinese è arrivato 16° lottando contro i mostri sacri della vela oceanica. La scelta della Solitaire (“Per un italiano poche possibilità di crescere”) e il racconto della regata. Il retros ...

Campania, arriva il maltempo allerta gialla della Protezione civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valevole dalle 8 alle 22 di domani su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 e 4 ...

Lo skipper torinese è arrivato 16° lottando contro i mostri sacri della vela oceanica. La scelta della Solitaire (“Per un italiano poche possibilità di crescere”) e il racconto della regata. Il retros ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valevole dalle 8 alle 22 di domani su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 e 4 ...