Meteo ancora turbolento sull’Italia, si avvicina nuova perturbazione (Di martedì 6 ottobre 2020) L’inizio di settimana è nel segno della spiccata variabilità sull’Italia, per l’influenza della vasta circolazione di bassa pressione, il cui perno è risalito leggermente di latitudine sul Nord Europa. Non c’è più il maltempo dei giorni scorsi, ma continua l’afflusso d’aria fresca ed instabile. Le correnti nord-occidentali si apprestano a trasportare una nuova perturbazione. La parte più attiva scorrerà oltralpe, ma anche l’Italia risentirà in parte di questo passaggio frontale, che rapidamente porterà ad un nuovo peggioramento su molte regioni. Evoluzione Meteo verso metà settimanaLa parte avanzata del fronte martedì si affaccerà sul Nord-Ovest verso fine giornata, poi mercoledì dilagherà ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) L’inizio di settimana è nel segno della spiccata variabilità sull’Italia, per l’influenza della vasta circolazione di bassa pressione, il cui perno è risalito leggermente di latitudine sul Nord Europa. Non c’è più il maltempo dei giorni scorsi, ma continua l’afflusso d’aria fresca ed instabile. Le correnti nord-occidentali si apprestano a trasportare una. La parte più attiva scorrerà oltralpe, ma anche l’Italia risentirà in parte di questo passaggio frontale, che rapidamente porterà ad un nuovo peggioramento su molte regioni. Evoluzioneverso metà settimanaLa parte avanzata del fronte martedì si affaccerà sul Nord-Ovest verso fine giornata, poi mercoledì dilagherà ...

