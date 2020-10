Metà Lombardia senza vaccino antinfluenzale. Altro flop della giunta Fontana: deserta la gara per 1,5 milioni di dosi (Di martedì 6 ottobre 2020) Sembra davvero non esserci pace per la Sanità lombarda e il governatore Attilio Fontana (nella foto). Dopo le inefficienze nel gestire la pandemia da covid-19 e gli scandali giudiziari, un’altra rogna inguaia il Pirellone la gara indetta di fretta e furia per l’acquisto di 1,5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale è andata deserta e così è venuta meno anche l’ultima chance di porre rimedio ad una situazione che appare come disperata visto l’avvicinarsi del freddo e di una possibile seconda ondata del coronavirus. A nulla sono servite la promessa di un pagamento anticipato di 15 milioni di euro e l’aver fissato un prezzo di acquisto delle dosi doppio rispetto ai primi bandi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Sembra davvero non esserci pace per la Sanità lombarda e il governatore Attilio(nella foto). Dopo le inefficienze nel gestire la pandemia da covid-19 e gli scandali giudiziari, un’altra rogna inguaia il Pirellone laindetta di fretta e furia per l’acquisto di 1,5didiè andatae così è venuta meno anche l’ultima chance di porre rimedio ad una situazione che appare come disperata visto l’avvicinarsi del freddo e di una possibile seconda ondata del coronavirus. A nulla sono servite la promessa di un pagamento anticipato di 15di euro e l’aver fissato un prezzo di acquisto delledoppio rispetto ai primi bandi ...

