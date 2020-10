Mes | Misiani | ' dobbiamo essere pragmatici | no a visioni pregiudiziali'

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 ottobre 2020) Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - Sul Mes ", la nostra posizione è che non bisogna buttare via nulla, guardando clausole e dettagli, ma se la linea di credito non prevede condizioni se non che queste risorse siano spese per la sanità e con tassi vantaggiosi, non credo che questa tema possaaffrontato con la visione pregiudiziale che si sente da alcune forze di maggioranza". Lo dice il viceministro dell'Economia, Antonio, intervistato nel corso dell'Assemblea di Confindustria di Cremona. "Credo che siamo in condizione molto difficili dal punto di vista economico. Non possiamosugli strumenti di finanziamento".