Mercedesz Henger fisico da urlo: il costume giallo evidenziatore fa sragionare (Di martedì 6 ottobre 2020) Mercedesz Henger torna ad infiammare gli animi dei fan. La magnifica ex naufraga de ‘L’Isola dei famosi’ ha pubblicato uno scatto in costume da capogiro. Un ritratto realizzato in piscina che mette in mostra le grazie della bionda showgirl. Tintarella da 10 e lode e fisico statuario per la figlia di Eva Henger, che in fatto di bellezza è pari forse soltanto a sua madre. A far impazzire gli ammiratori il costume sgambato giallo evidenziatore, che si sposa perfettamente con la carnagione abbronzata. leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger fisico statuario, di schiena in piscina: meraviglia per gli occhi Sempre più sensuale, più attraente. ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 ottobre 2020)torna ad infiammare gli animi dei fan. La magnifica ex naufraga de ‘L’Isola dei famosi’ ha pubblicato uno scatto inda capogiro. Un ritratto realizzato in piscina che mette in mostra le grazie della bionda showgirl. Tintarella da 10 e lode estatuario per la figlia di Eva, che in fatto di bellezza è pari forse soltanto a sua madre. A far impazzire gli ammiratori ilsgambato, che si sposa perfettamente con la carnagione abbronzata. leggi anche l’articolo —>statuario, di schiena in piscina: meraviglia per gli occhi Sempre più sensuale, più attraente. ...

LLibanese : RT @dea_channel: c'è un ombra che incombe sulla divina Mercedesz Henger ??????????? - zazoomblog : “Sei irriconoscibile” Mercedesz Henger pubblica una foto ma i particolari non convincono: lo scatto incriminato -… - curvanord967 : RT @dea_channel: c'è un ombra che incombe sulla divina Mercedesz Henger ??????????? - GossipItalia3 : Mercedesz Henger fisico statuario, di schiena in piscina: meraviglia per gli occhi #gossipitalianews - zazoomblog : Mercedesz Henger fisico statuario di schiena in piscina: meraviglia per gli occhi - #Mercedesz #Henger #fisico… -