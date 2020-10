Mercedes-Benz - In arrivo almeno dieci nuove elettriche

Leggi su quattroruote

(Di martedì 6 ottobre 2020) La Stella punta tutto sull'elettrificazione. Durante la conferenza di presentazione dei bilanci laha svelato la sua nuova strategia industriale che la porterà a lanciare diversi modelli elettrici, compresa una sportiva firmata AMG, un'ammiraglia Maybach e una fuoristrada a batteria derivata dalla Classe G. Ma andiamo con ordine. Levetture a zero emissioni si baseranno principalmente su due differenti piattaforme. Le auto di dimensioni maggiori, come la EQS e la sua futura evoluzione Suv, sfrutteranno la base Eva, mentre per gli altri modelli compatti e di taglia media verrà sviluppata una meccanica modulare, la MMA, acronimo diModular Architecture. In aggiornamento