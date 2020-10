Mercedes-Benz - Emissioni zero e taglio dei costi | la strategia fino al 2025

Leggi su quattroruote

(Di martedì 6 ottobre 2020) Laha presentato la propriacompetitiva per i prossimi anni, che introdurrà importanti cambiamenti all'interno dell'attività della Casa. Insieme alla nuova visione, focalizzata sullo status di marchio di lusso e su una maggiore redditività, il costruttore tedesco ha annunciato anche una riorganizzazione del portfolio prodotti e una razionalizzazione delle spese in vari ambiti che porterà anche consistenti tagli nel personale.AMG più presente in F1. L'obiettivo è di focalizzare le energie e le risorse su una offerta di prodotti più mirata e capace di aumentare i margini, anche a costo di non presidiare tutti i segmenti di mercato (nelle compatte, per esempio, il futuro della Classe B è in dubbio), riducendo così i volumi. Crescerà ovviamente la ...