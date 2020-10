“Melania Trump furibonda per la relazione del marito Donald con la sua consigliera Hope Hicks” (Di martedì 6 ottobre 2020) Trentun anni, ex modella di Ralph Lauren ed ex attrice, laureata in letteratura inglese alla Southern Methodist University di Dallas, Texas. È questo il profilo di Hope Hicks, la consigliera di Donald Trump salita alla ribalta delle cronache in questi giorni perché sospettata di essere l'”untrice”, colei che ha trasmesso il Covid al Presidente degli Stati Uniti e a sua moglie Melania. Proprio quest’ultima sarebbe – secondo indiscrezioni di stampa – “furibonda” per la “relazione del marito con Hope Hicks“. Si vocifera infatti che all’interno della cerchia ristretta della famiglia Trump il clima sia incandescente: Donald e la figlia Ivanka ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Trentun anni, ex modella di Ralph Lauren ed ex attrice, laureata in letteratura inglese alla Southern Methodist University di Dallas, Texas. È questo il profilo diHicks, ladisalita alla ribalta delle cronache in questi giorni perché sospettata di essere l'”untrice”, colei che ha trasmesso il Covid al Presidente degli Stati Uniti e a sua moglie Melania. Proprio quest’ultima sarebbe – secondo indiscrezioni di stampa – “” per la “delconHicks“. Si vocifera infatti che all’interno della cerchia ristretta della famigliail clima sia incandescente:e la figlia Ivanka ...

