Maxi retata antidroga, smantellate due organizzazioni criminali: 28 arresti (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone ed i Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di 25 persone – di cui 16 destinatarie di custodia cautelare in carcere e 9 sottoposte agli arresti domiciliari – ed una sottoposta ad obbligo di dimora, tutte indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio ed estorsione. Nell'ambito dell'operazione sono stati eseguiti anche 3 fermi di indiziato di delitto per traffico di stupefacenti ed estorsione, rientranti in un'altra indagine condotta dalla Polizia di Stato e ...

Grande la soddisfazione dei cittadini venuti a conoscenza della maxi operazione antidroga. I sorani si congratulano con gli agenti in divisa: oggi si sentono più sicuri perché le indagini hanno ...

Polizia e Finanza hanno dato scacco matto a due gruppi criminali. Coinvolti diversi comuni ciociari: pattuglie ed elicotteri in vari centri, fra cui Sora, Veroli, Alatri ...

Polizia e Finanza hanno dato scacco matto a due gruppi criminali. Coinvolti diversi comuni ciociari: pattuglie ed elicotteri in vari centri, fra cui Sora, Veroli, Alatri ...