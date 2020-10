Matrimonio a prima vista Italia 2020 | coppie e anticipazioni

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 ottobre 2020) Martedì 6 ottobresu Real Time avrà inizio la nuova stagione di. Le prime due puntate sono già state mandate in onda in antesu DPlay Plus, alla quale si può accedere solo tramite il pagamento di un abbonamento mensile. Gli esperti che giudicheranno leche prenderanno parte alla trasmissione saranno la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini. Secondo quanto riportato dalle, i casting erano già stati completati a febbraio, pocoche venisse stabilito il lockdown a causa della pandemia da Coronavirus. Le riprese, di conseguenza, sono state posticipate a data da destinarsi. Una delle ...