Matrimonio a prima vista Italia 2020: Andrea Ghiselli e Nicole, come è finita? (Di martedì 6 ottobre 2020) Andrà in onda oggi 6 ottobre 2020 la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020, il programma di real Time sempre molto atteso dal pubblico che ama questo format. Vi abbiamo già parlato delle tre coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista, e oggi ci concentriamo in particolare su Nicole e Andrea Ghiselli. I due giovani sposi, sembrano aver sin da subito un gran feeling, nonostante Andrea, nelle sue prime confessioni, dica di non essere soddisfatto dell’aspetto fisico della sua giovane sposa. Ma come andrà a finire tra di loro, alla fine decideranno di restare insieme o di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 ottobre 2020) Andrà in onda oggi 6 ottobrelapuntata di, il programma di real Time sempre molto atteso dal pubblico che ama questo format. Vi abbiamo già parlato delle tre coppie protagoniste di, e oggi ci concentriamo in particolare su. I due giovani sposi, sembrano aver sin da subito un gran feeling, nonostante, nelle sue prime confessioni, dica di non essere soddisfatto dell’aspetto fisico della sua giovane sposa. Maandrà a finire tra di loro, alla fine decideranno di restare insieme o di ...

Webl0g : Matrimonio a prima vista Italia, la nuova edizione dal 6 ottobre - APalazzo64 : CARLO PIGNATELLI VESTE IN ESCLUSIVA LE COPPIE DI “MATRIMONIO A PRIMA VISTA” #single #love #fashion #onlyyou… - SerieTvserie : Matrimonio a Prima Vista Italia 2020, le prime due puntate in diretta: anticipazioni e protagonisti - ivcarusnoemix : @lewisxtommo 16 anni incinta, fratelli in affari, matrimonio a prima vista,malati di pulito, grandi progetti aiuto che ricordi - tvblogit : Matrimonio a Prima Vista Italia 2020, le prime due puntate in diretta: anticipazioni e protagonisti -