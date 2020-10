Massimiliano Morra è gay? Le voci fuori dalla Casa si fanno insistenti

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 ottobre 2020)avrebbe avuto una storia con un farmacista sposato C’è chi sostienedel Grande Fratello Vip che l’attoresulla sua sessualità non abbia detto la verità.parlano della sua omosessualità. Sì o no poco importa. Ma perché mentire? C’è anche in lui, come in Gabriel Garko, il timore di non aver affidati più ruoli importanti o addirittura di perdere il lavoro? E poi perché avrebbe fatto lasciare la sua fidanzata Dalila, che era a sua volta fidanzata, per essere solo una copertura? E’ difficile capirci qualcosa tra tutte le storie che sino ad ora sarebbero state dette dall’attore e ...