Massimiliano Morra al ' GF Vip' | ' La storia con Adua non era vera | ma io non sono gay'

MarioManca : Massimiliano Morra ha appena confermato le parole di Tarallo e Signorini fa partire la clip, ma perché? #GFVIP - harry__myhun : RT @magicawaitsforu: Dayane: hai sempre avuto un solo ragazzo? Adua: si. Dayane: anche sessualmente? Adua: si sempre solo Giuliano. Alexa… - marygracefdl : RT @EmanueleGarbero: La finale che vorrei: - Tommaso Zorzi - Myriam Catania - Maria Teresa Ruta - Stefania Orlando - Francesco Oppini La… - randomlynicolas : RT @EmanueleGarbero: La finale che vorrei: - Tommaso Zorzi - Myriam Catania - Maria Teresa Ruta - Stefania Orlando - Francesco Oppini La… - margsum_ : RT @EmanueleGarbero: La finale che vorrei: - Tommaso Zorzi - Myriam Catania - Maria Teresa Ruta - Stefania Orlando - Francesco Oppini La… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Morra

Quando Adua Del Vesco/Rosalinda e Massimiliano Morra/Gabriele hanno varcato la porta rossa ci si aspettava soltanto qualche bisticcio tra ex fidanzati. Invece è scoppiata una bomba H: hanno tirato in ...Duro sfogo di Matilde Brandi al Grande Fratello Vip. La showgirl è una furia contro Tommaso Zorzi: «Tu puoi rompere il c... e io no? Sono venti giorni che rompi, per una volta ...