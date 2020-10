Mascherine si, coprifuoco no: pronto il dpcm. Speranza: “Ritroviamo lo spirito di marzo” (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTutto pronto per il nuovo dpcm che dovrebbe entrare in vigore dalla giornata di domani e avere durata di 30 giorni. Il Governo ha messo a punto la nuova strategia per provare a contenere l’epidemia di covid-19. Misure confermate questa mattina da Roberto Speranza nel discorso tenuto alla Camera. “L’Italia, insieme alla Germania, è quella che nell’Unione Europea sta reggendo meglio la seconda ondata ma non dobbiamo farci alcuna illusione“, sono state le parole pronunciate dal Ministro della Salute. Diffusione – “Oggi la novità è che non c’è più una dinamica di territorialità, con una parte di Paese molto colpito e il resto colpito solo marginalmente, ma c’è una crescita diffusa e marginalizzata: nessuna ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTuttoper il nuovoche dovrebbe entrare in vigore dalla giornata di domani e avere durata di 30 giorni. Il Governo ha messo a punto la nuova strategia per provare a contenere l’epidemia di covid-19. Misure confermate questa mattina da Robertonel discorso tenuto alla Camera. “L’Italia, insieme alla Germania, è quella che nell’Unione Europea sta reggendo meglio la seconda ondata ma non dobbiamo farci alcuna illusione“, sono state le parole pronunciate dal Ministro della Salute. Diffusione – “Oggi la novità è che non c’è più una dinamica di territorialità, con una parte di Paese molto colpito e il resto colpito solo marginalmente, ma c’è una crescita diffusa e marginalizzata: nessuna ...

Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, nessuna chiusura di locali o restrizioni sugli orari. Il Governo non intende introdurre il coprif… - IlContiAndrea : Nel nuovo #Dpcm obbligo delle mascherine all’aperto con inasprimento delle multe mentre il Governo comunica che “no… - repubblica : Covid, Speranza in Parlamento riferisce sul nuovo dpcm: mascherine all'aperto e no al coprifuoco [aggiornamento del… - MaraSartori1 : Speranza: 'Mascherine obbligatorie anche all'aperto' Reply: 'Nonsense' Se uno passeggia solo, eventualmente alla di… - G_Chinellato : Questo dovrebbe essere arrestato immediatamente. Siamo all'apice della demenza senile...follia allo stato puro!!! V… -